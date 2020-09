Juventus, si riaccende il sogno Pogba: può arrivare a prezzo stracciato

Paul Pogba di nuovo in orbita Juventus. Il centrocampista del Manchester United torna al centro di rumors di mercato che lo vorrebbero alla Vecchia Signora. Non è certo un segreto che i dirigenti bianconeri siano desiderosi di rivedere il Polpo a Torino, ed ecco perché il suo nome torna prepotentemente di moda e… con lo sconto.

Juventus: torna di moda Pogba

Secondo quanto si apprende da Tuttosport, il piano per far tornare Pogba alla Juventus sarebbe già stato pensato in ogni dettaglio. Il Manchester United e il francese sono legati da un contratto da 13,5 milioni fino al 2022 ed ecco perché la Vecchia Signora si sarebbe mossa esattamente per quella data.

L’idea è facile: aspettare un altro anno per effettuare il trasferimento a cifre più contenute rispetto ai 130 milioni richiesti dai Red Devils. Con un eventuale contratto in scadenza e 29 anni sulla carta d’identità, per il francese si potrebbe arrivare a chiedere non più di 40 milioni di euro. Cifra assolutamente abbordabile che permetterebbe alla Juventus di riportare il Polpo a casa.

