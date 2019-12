Juventus, si riaccende la pista Pogba: l’assist arriva… dal Manchester United

Paul Pogba, centrocampista francese di proprietà del Manchester United, è sempre nella testa della Juventus. La formazione di Maurizio Sarri non ha mai nascosto l’ambizione di riportare a Torino l’asso campione del mondo rimasto sempre uno degli obiettivi primari di mercato.

Ecco perché, le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra potrebbero far felice la società. Secondo il Daily Mail, infatti, l’assist alla Juventus sul fronte Pogba arriverebbe proprio dal Manchester United. I Red Devils si sarebbero arresi all’idea di perdere il francese, se non a gennaio, nella prossima finestra estiva. Ecco perché avrebbero intavolato alcuni discorsi di mercato per il centrale dell’Ajax Van de Beek o il centrocampista dell’Atletico Madrid Saul Niguez. L’arrivo di uno dei due darebbe il via libera a Pogba. La Juventus resta in pole position…

ATTENZIONE ANCHE AL REAL MADRID che potrebbe inserirsi nei vari affari di mercato.