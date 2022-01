Juventus, si riapre trattativa per Zakaria

Si cerca l'intesa per avere il centrocampista classe '96

E' un obiettivo di mercato che la Juventus insegue da tempo e la trattativa sembra decollare. Per rinforzarsi a centrocampo, la dirigenza bianconera accelera per Denis Zakaria classe ’96 del Borussia Moenchengladbach. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'accordo tra le due società. Il calciatore ha deciso di non rinnovare con il club tedesco il suo contratto con scadenza giugno 2022.