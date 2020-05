Juventus, sirene francesi per Matuidi

Ancora sirene francesi per Blaise Matuidi. Il centrocampista della Juventus, come riportato da Tuttosport, piace e non poco al Lione che sarebbe pronto a tornare alla carica per il giocatore bianconero. La società francese, prossimo avversario dei bianconeri in Champions League per il ritorno degli ottavi di finale, aveva già fatto un tentativo per il 33enne nelle scorse sessioni di mercato e potrebbe tornare alla carica la prossima estate. Il presidente Aulas dovrà però fare i conti con la volontà della Juventus di tenerlo dato che Matuidi si è rivelato essere fondamentale nel gioco di Sarri oltre che essere un grande amico e “copri spalle” di Cristiano Ronaldo.