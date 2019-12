Juventus, sirene inglesi per un difensore. Piace al Leicester per gennaio

Se Demiral si è guadagnato la riconferma in casa Juventus grazie alle prestazioni degli ultimi tempi, sembrerebbe inevitabile in vista di gennaio la cessione di Daniele Rugani. Secondo quanto riportato dal Telegraph, giornale inglese, il difensore 25enne di Lucca potrebbe nella sessione invernale di trattative passare al Leicester, formazione che si trova al secondo posto in classifica in Premier League (-10 dal Liverpool, primo, che ha pure una partita in meno). Il centrale, effettivamente, se già ora trova poco spazio figuriamoci con il rientro di Giorgio Chiellini, il capitano, previsto all’incirca per marzo.

