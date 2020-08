Juventus, sirene spagnole sempre più insistenti per due calciatori

Ore di riflessione in casa Juventus che oltre alle trattative in entrata pensa anche a quelle in uscita. Dalla Spagna, il Valencia avrebbe messo nel mirino due calciatori del reparto difensivo: Daniele Rugani e Mattia De Sciglio.

Juventus: Rugani e De Sciglio in uscita

Secondo quanto si apprende da Tuttosport la Juventus avrebbe preso contatti col Valencia per un’operazione di mercato multipla che potrebbe vedere inseriti i due difensori Daniele Rugani e Mattia De Sciglio non ritenuti fondamentali nel progetto di Andrea Pirlo. I dirigenti spagnoli sarebbero in pressing per provare a chiudere il doppio colpo dal club bianconero. In tal senso, Fabio Paratici punta a fare cassa ottimizzando tale interesse. Inoltre, non è da escludere che il Valencia possa inserire nell’operazione la punta Maxi Gomez anche se il nome sembra essere di poco appeal per la Vecchia Signora che preferirebbe monetizzare. In caso di doppia cessione, i rientrati Luca Pellegrini e Cristian Romero verrebbero confermati nella rosa della prossima stagione anziché essere mandati in prestito come nell’ultima annata, giocata rispettivamente al Cagliari e al Genoa.

