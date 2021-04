Juventus, sorprendente decisione su futuro di Demiral

Il futuro del centrale bianconero in bilico

Il motivo è semplice: il classe 1998 non è ritenuto incedibile per la Vecchia Signora. La dirigenza, nelle vesti di Fabio Paratici, stima parecchio Demiral ma nonostante tutto, a fronte di una possibile offerta vantaggiosa, potrebbe pensare di cederlo.

In passato la Juventus ha resistito alla tentazione di diverse proposte arrivate sia dalla Premier League - dove il Leicester era in prima fila -, sia dall'Italia dove il Milan ci aveva provato. Adesso, la situazione è cambiata e l'ex Sassuolo non è considerato tra i giocatori a cui i bianconeri non possono assolutamente rinunciare. Il centrale potrebbe lasciare la Juventus se dovesse arrivare l’offerta giusta. La richiesta iniziale è di 40 milioni di euro e non saranno prese in considerazione eventuali operazioni con la formula della cessione a titolo temporaneo.