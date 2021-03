Juventus, sorpresa sul mercato: scelto l’esterno mancino del futuro

Robin Gosens è uno dei principali obiettivi della Juventus della prossima stagione. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport che anche nella sua prima pagina odierna parla di come la Vecchia Signora potrebbe puntare forte sul tedesco ora in forza all’Atalanta.

Le mosse dei bianconeri sarebbero ben chiare. Sulla destra la squadra di Pirlo è messa bene con Danilo e Cuadrado, sulla corsia mancina invece ha sofferto parecchio perché non c’è una vera alternativa ad Alex Sandro. Proprio il brasiliano, autore di una stagione opaca, potrebbe essere ceduto per far posto al tedesco il cui costo si agirerebbe attorno ai 40 milioni di euro.

Tra le altre possibili trattative anche Manuel Locatelli del Sassuolo e Arek Milik del Marsiglia.