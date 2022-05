Juventus, spunta il nome di Casemiro per la prossima stagione

Indiscrezioni di mercato dal Brasile

Nome a sorpresa per il mercato della Juventus. Per risolvere i problemi a centrocampo, la Vecchia Signora potrebbe pensare al centrocampista brasiliano del Real Madrid, Casemiro. Lo riporta la stampa brasiliana, in particolare 'Uol', secondo cui il giocatore verdeoro, 30 anni, potrebbe venire sacrificato dal club Blancos nel prossimo mercato estivo nell’ottica di ringiovanire la rosa e per finanziare le operazioni in entrata, dove ci si aspetta colpi importanti sia in difesa che in attacco, a prescindere dalla fattibilità dell’operazione Mbappé dal Psg.