Juventus, spunta l’occasione low cost per l’attacco

Spunta un nome nuovo per il reparto avanzato della Juventus. Si tratta di Stephan El Shaarawy che scalpita per tornare in Italia dopo l’esperienza in Cina. L’esterno ex Milan e Roma avrebbe ottenuto dallo Shanghai Shenhua l’ok per un prestito in Serie A.

Juventus: pista El Shaarawy

Secondo quanto si apprende da Tuttosport tra le potenziali destinazioni di El Shaarawy ci sarebbe anche la Juventus. I bianconeri potrebbero pensare all’italiano soprattutto nel caso in cui dovessero riuscire a piazzare uno tra Douglas Costa e Bernardeschi. In quel caso, potrebbe partire l’offerta per l’ex Roma e Milan. Da tempo El Shaarawy vuole tornare in Italia e lo ha manifestato anche di recente col ritorno in Nazionale.

L’operazione per il Faraone sarebbe ovviamente low cost, e questo stuzzica la dirigenza della Juventus. Il giocatore, dal canto suo, rinuncerebbe a gran parte dei 16 milioni di euro all’anno che attualmente percepisce in Cina per rendere fattibile l’affare. Le prossime ore saranno decisive.

GEORGINA RODRIGUEZ INCANTA IL WEB