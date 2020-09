Juventus, spunta un vecchio pallino per la fascia sinistra: la nuova idea di mercato

La Juventus pensa al mercato. Non solo la questione centravanti da risolvere, Andrea Pirlo vorrebbe un altro tassello per la corsia esterna mancina. Nonostante il buon debutto in campionato del giovane Frabotta, laterale sinistro proveniente dalle giovanili, il mister è a caccia di un nome più esperto e di livello internazionale.

Juventus: torna di moda Emerson Palmieri

Secondo i recenti rumors di mercato, la Juventus potrebbe aver superato la concorrenza di Inter e Napoli, su un obiettivo già da tempo messo nel mirino. Si tratterebbe dell’esterno ex anche della Roma Emerson Palmieri, ora in forza al Chelsea. Stando a quanto si apprende, dopo l’infortunio di Alex Sandro, che ne avrà per circa un mese, i bianconeri sarebbero tornati alla carica per il mancino. Il club inglese sarebbe aperto anche al prestito ma con l’obbligo di riscatto, anziché il diritto.

