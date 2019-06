Juventus, stretta finale per Cancelo al Manchester City: Paratici in Inghilterra

Siamo agli sgoccioli non solo per Adrien Rabiot alla Juventus, ma anche per Joao Cancelo al Manchester City. La società bianconera punta a recuperare ulteriori soldi per il mercato dalla cessione del portoghese ex Inter alla formazione di Pep Guardiola. La distanza fra domanda e offerta esiste ancora, ma l’affare dovrebbe chiudersi per circa 60 milioni di euro e il ds Fabio Paratici vola in Inghilterra proprio per porre fine alla questione. Il classe 1994 non ha convinto in maglia Juventus, da lui ci si aspettava qualcosa in più: sono state totalizzate 34 presenze comprendendo tutte le competizioni, condite da un solo gol, quello in campionato contro la Lazio. Molto simile il suo rendimento nell’annata precedente, quando militava nell’Inter di Spalletti. Per la prima volta affronterà la Premier League.