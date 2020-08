Juventus, su Dybala piomba il Real Madrid: proposta da capogiro per i bianconeri

Il futuro di Dybala potrebbe aprire nuovo e clamorosi scenari. Nelle ultime ore, secondo Spormediaset, il Real Madrid sarebbe piombato su Dybala.

L’IDEA DEL REAL

Tramite intermediari di fiducia, sarebbe arrivata in queste ore una prepotente offerta a da parte dei campioni di Spagna: cash più una pesantissima contropartita tecnica per una valutazione complessiva superiore ai 100 milioni. Due i giocatori che i merengues sarebbero disposti a mettere sul piatto per raggiungere la Joya: Isco o Toni Kroos, due nomi che potrebbero far vacillare le volontà della Juventus. I bianconeri, infatti, non vorrebbero far partire Dybala, a maggior ragione adesso che il futuro di Cristiano Ronaldo sembra avvolto nel mistero. I prossimi giorni potranno dare un’idea precisa in merito a questa situazione, ma sicuramente Pirlo difficilmente vorrà privarsi del talento ex Palermo.