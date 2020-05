Juventus su Gabriel Jesus, ma Guardiola vuole una contropartita…

La Juventus, che potrebbe privarsi di Gonzalo Higuain al termine della stagione, sogna Gabriel Jesus. A riportare la notizia Tuttosport, secondo cui però il Manchester City avrebbe chiesto una contropartita tecnica per lasciar partire l’attaccante. In particolare, il tecnico Pep Guardiola avrebbe espresso il desiderio di avere alla sua corte Paulo Dybala, protagonista di un’ottima stagione con i bianconeri. Difficile però che il club di Andrea Agnelli accetti di privarsi del giocatore, con il quale starebbe discutendo in queste settimane il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2022.

