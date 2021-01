Juventus su Scamacca e Shomurodov? Paratici: “Se ci sono occasioni, le coglieremo”

Juventus e Genoa si sfidano agli ottavi di finale di Coppa Italia. Tuttavia i due club potrebbero incontrarsi anche al di fuori del terreno di gioco. In ballo, infatti, ci sarebbe anche un doppio colpo da parte della Vecchia Signora, colpita da due gioielli del Grifone: Gianluca Scamacca ed Eldor Shomurodov. Il direttore sportivo dei bianconeri Fabio Paratici commenta la situazione ai microfoni Rai: “Giochiamo per vincere tutte le partite, in tutte le competizioni. Anche stasera daremo il massimo per passare il turno. Riguardo Scamacca e Shomurodov, come ho già detto, la nostra rosa è competitiva. Siamo contenti di chi abbiamo, poi logicamente il mercato è aperto e se ci saranno opportunità le coglieremo, altrimenti rimarremo così. Non c’è fretta