Juventus, Suarez blocca tutto e Simeone lo vuole portare all’Atletico

Si allontana dalla Juventus Luis Suárez. Il giocatore del Barcellona sta ancora valutando questa possibilità bianconera ma per ora ha congelato l’operazione come riporta lo spagnolo As. Suárez vuole valutare tutti i possibili scenari prima di prendere una decisione e accetterà una proposta quando sarà pienamente convinto. Suárez ha dubbi sull’opzione della Juventus e non ha ancora dato il benestare definitivo all’operazione anche perchè c’è il problema della cittadinanza italiana che non arriverà presto. Intendiamoci, la Juve resta una possibilità reale, ma l’uruguaiano è consapevole di essere di fronte all’ultima grande operazione della sua carriera sportiva e vuole essere completamente sicuro che sia quella bianconera la migliore soluzione. Intanto però a casa Suarez ha bussato il Cholo Simeone che pare deciso a portarsi a Madrid la punta del Barcellona dopo che Morata sembra destinato a cambiare aria e potrebbe anche andare alla Juventus.

