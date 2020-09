Juventus, Suarez ‘corre’ verso Torino: c’è una data per vederlo alla Continassa

Luis Suarez alla Juventus. I tempi si accorciano. Il Pistolero potrebbe presto lasciare Barcellona e fare il suo approdo nella Torino bianconera. Prima l’esame di italiano per avvicinarsi ad acquisire la cittadinanza, poi, se tutto andrà come previsto, l’ok per la firma con la Vecchia Signora.

Suarez, la data per vederlo alla Juventus

Giovedì il bomber uruguaiano dovrebbe effettuare l’esame di italiano per fare un altro step per acquisire la cittadinanza, poi, se non ci saranno altri intoppi, il passaggio alla Juventus potrebbe diventare realtà. Come scrive anche La Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora e Pirlo attendono Suarez alla Continassa e già tra 10 giorni potrebbe arrivare il momento di vederlo correre sui campi di Torino. L’accordo col giocatore c’è da tempo, ora non resta che fare gli ultimi passi.

In ogni caso, i bianconeri hanno pronto il piano B: Edin Dzeko. Se dovessero sorgere problematiche inattese per Suarez, via libera per il bosniaco, specie se la Roma dovesse presto chiudere per Milik.