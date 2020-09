Juventus, Suarez si farà ma non adesso: la novità sul Pistolero

Luis Suarez alla Juventus: l’affare si farà ma forse non adesso. Il Pistolero ha da poco superato l’esame per avere la cittadinanza italiana ma per le tempistiche burocratiche, probabilmente non si riuscirà a chiudere l’operazione con i bianconeri. Un affare che, però, non sembra destinato a sfumare ma solo ad essere rimandato.

Suarez alla Juventus anche a gennaio

Secondo quanto si apprende dagli ultimi rumors, nonostante la Juventus pare abbia messo da parte, per ora, l’idea di portare Suarez a Torino in questo mercato, l’affare potrebbe trovare la sua soluzione nel mercato invernale. I rapporti ottimi tra le parti e la situazione in casa Barcellona del Pistolero fanno pensare che la trattativa verrà chiusa in ogni caso. Si tratta solo di essere pazienti.

L’interesse dell’Atletico Madrid esiste, ma è una pista poco percorribile. Più plausibile l’attesa di qualche mese e la conclusione dell’affare con la Juventus.

