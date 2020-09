Juventus, Suarez studia per l’esame di italiano. Ecco il test da superare per diventare bianconero

C’è sempre la Juventus nei pensieri dell’attaccante del Barcellona Luis Suarez ma per indossare la casacca bianconera l’uruguaiano deve superare due ostacoli: uno è quello economico, ma prima c’è quello burocratico. Suarez infatti per calcare i campi di Serie A deve ottenere il passaporto italiano, fondamentale per poter essere tesserato come comunitario, ma deve superare il test di lingua come previsto dal Decreto Salvini per il rilascio della cittadinanza italiana. L’esame dovrebbe svolgersi giovedì prossimo nell’Università per stranieri di Perugia, uno dei pochi enti certificatori riconosciuti.

«Il test sarà strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione, in conformità ai parametri adottati, per le specifiche abilità — si legge sul sito del Ministero dell’Interno —. Per superare il test il candidato deve conseguire almeno l’ottanta per cento del punteggio complessivo».