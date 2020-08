Juventus, può arrivare Suarez famoso per il morso a Chiellini (che lo ha scagionato)

L’uruguaiano Luis Suarez (33) scaricato dal Barcellona e dal nuovo allenatore Koeman, in queste ore sarebbe rientrato nella lista degli attaccanti seguiti dalla Juventus. Suarez potrebbe arrivare a parametro zero, l’unico ostacolo è la grossa buonuscita chiesta al Barcellona (25 milioni). Secondo quanto riferisce Sky, i bianconeri, sempre a caccia di un nuovo numero nove, si sono seriamente informati sulla possibilità di accogliere l’uruguaiano a Torino per affiancarlo a Cristiano Ronaldo e Dybala. L’attaccante uruguaiano gioca con la maglia del Barcellona da ormai sei anni ed ha un contratto di circa 11/12 milioni di euro. Sarebbe alla Juventus il sostituto di Gonzalo Higuain, ormai in partenza dopo la discussione con Pirlo. A Torino ritroverebbe Chiellini con il quale ha avuto uno scontro in campo con il famoso morso. Chiellini però ha scagionato l’attaccante del Barcellona per il morso in Italia-Uruguay del Mondiale 2014, partita che ci costò l’eliminazione già nella fase a gironi. “Non è successo niente di strano quel giorno. Io avevo marcato Cavani per la maggior parte della partita, un altro attaccante difficile da gestire poi, improvvisamente, ho notato che Suarez mi aveva morso la spalla. È successo, e questo è il suo modo di porsi nei confronti diretti, e, se posso dirlo, è anche il mio: lui e io siamo simili e mi piace affrontare così le sfide. Ammiro la sua malizia, se la perdesse diventerebbe un attaccante normale”.