Juventus, super colpo in uscita: in arrivo 40 milioni

La Juventus è pronta a sfoltire la rosa. Dopo aver messo a segno parecchi colpi in entrata, è tempo di cessioni. Una di queste, davvero, economicamente vantaggiosa. Emre Can potrebbe portare nelle tasche bianconere ben 40 milioni di euro.

Sul tedesco ex Liverpool, arrivato a costo zero nell’estate 2018, è forte l’interesse di diversi top club d’Europa. Psg e Barcellona potrebbero dare una mano alla Juventus per la cessione del classe 1994. Il motivo? Se nell’affare che dovrebbe portare Neymar in blaugrana verranno inseriti altri giocatori, è molto probabile che gli stessi catalani vogliano cercare un altro rinforzo in mezzo al campo. Barcellona quindi tra le pretendenti al tedesco, ma per Emre Can c’è anche un’altra pista: il Bayern Monaco. I tedeschi conoscono molto bene il centrocampista, visti gli anni passati in Baviera (dal 2009 al 2013) e potrebbe giocarsi questa carta per arrivare a chiudere l’affare.

In ogni caso, la Juventus non scende sotto i 40 milioni di valutazione e si prepara ad una bella plusvalenza.