Juventus, nel mirino il nerazzurro Zapata

La Juventus in vista della prossima stagione sta cercando di portare in rosa un centravanti fisico che possa giocare al fianco di Cristiano Ronaldo e Dybala.

LA RICERCA

L’identikit per la ricerca dell’attaccante ideale da portare in bianconero corrisponde a quella di un bomber di razza, dotato di una buona fisicità e di un ottimo fiuto del gol. Nelle ultime settimane la dirigenza juventina aveva provato a sondare il terreno per il centravanti del Napoli Arkadiusz Milik, ma le richieste di De Laurentiis finora sono eccessive (una cifra intorno ai 50 milioni di euro). Per questa ragione l’attenzione di Paratici si è spostata su Duvan Zapata, con l’Atalanta che però non intende fare sconti.

MAXI RICHIESTA

Secondo quanto riportato da Libero Quotidiano, la richiesta dei bergamaschi per l’attaccante colombiano si aggira attorno ai 70 milioni di euro. Zapata ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023, e per questa ragione la società di Percassi non ha alcuna fretta, né alcuna necessità, di cedere al ribasso il proprio centravanti. Fin dall’inizio della sua avventura all’Atalanta il giocatore classe 1991 ha collezionato 78 presenze condite da 47 reti e 16 assist, con una media impressionante di 1 gol ogni 0,60 match. La dirigenza juventina per abbassare la cifra vorrebbe inserire all’interno dell’affare almeno una contropartita tecnica, ma al momento sembra che gli Orobici non abbiano alcuna intenzione di procedere con qualche scambio.