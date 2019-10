Juventus, svolta a sorpresa per un big: addio già a dicembre

Potrebbe esserci un addio anticipato in casa Juventus. Mario Mandzukic, che non rientra nei piani del tecnico e della società, sarebbe pronto a lasciare Torino ben prima del mercato invernale di gennaio. Cercato nelle ultime settimane da alcuni club del Qatar, il croato avrebbe rifiutato per cercare un altro top club nel quale poter ancora dire la sua.

Tra le ipotesi più importanti, c’è la Premier League dove il Manchester United è a caccia di rinforzi. Come riporta Tuttosport, infatti, Mandzukic potrebbe raggiungere Ole Gunnar Solskjaer già nel mese di dicembre in vista dell’ufficialità che arriverebbe a gennaio con l’apertura della sessione invernale. In questo modo il croato si ambienterebbe subito ed entrerebbe più facilmente negli schemi del tecnico norvegese. Nei Red Devils, Mandzukic ritroverebbe Pogba anche se sul futuro del francese potrebbero esserci sorprese con la stessa Juventus molto attenta in ottica calciomercato.