Juventus, svolta Chiesa: la mossa del giocatore e lo scenario per gennaio

Federico Chiesa vuole dire addio alla Fiorentina. Non lo dichiara apertamente, ma la volontà dell’esterno offensivo è quella di fare finalmente il grande salto. A questo punto Inter e, soprattutto, Juventus sono alle porte.

“Non se l’è sentita di entrare”, ha detto Montella in riferimento all’assenza di Chiesa dall’ultima gara di campionato. Sintomo che qualcosa nella testa del giocatore è cambiato. Il patron Commisso lo ha bloccato, impedendogli di fatto di andare via la scorsa estate. Una situazione che potrebbe cambiare già dal mese di gennaio. In tal senso, come scrivono i principali quotidiani sportivi italiani, la Juventus è in vantaggio. Per strappar via il giocatore dalla Fiorentina serviranno 70 milioni di euro, cifra che le big italiane sembrano disposte a spendere. Chiesa ha deciso e nei prossimi mesi sarà addio. La rottura appare totale.