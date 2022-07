Juventus, svolta in uscita: c’è l’indizio su chi dirà addio

Potrebbero esserci presto novità in casa Juventus in tema uscite. La Vecchia Signora e l' Arsenal starebbero trattando la cessione ai Gunners di Arthur , centrocampista classe 1996 della nazionale brasiliana.

Si parla di un prestito annuale, con riscatto nel giugno del 2023. Resta da stabilire se sarà con diritto o obbligo di riscatto. Questa seconda ipotesi sarebbe quella che la Juventus vorrebbe portare avanti in quanto Arthur non rientra nei piani del club.

Al momento pare che il giocatore sarebbe ben contento della destinazione e un primo indizio sarebbe la recente reazione social alla vittoria proprio dell'Arsenal per 4-0 sul Chelsea in amichevole con like e l'emoticon di applausi per il risultato dei Gunners.