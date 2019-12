Juventus, svolta Pogba: il francese si avvicina grazie al… Real Madrid

Paul Pogba resta sempre il desiderio numero uno della Juventus e non solo. Il francese, da tempo accostato al Real Madrid, vuole cambiare aria. Spagna o Italia nel suo futuro.

Se da una parte, le intenzioni di Zidane non sono cambiate, con Pogba obiettivo numero uno, dall’altra il Real Madrid potrebbe avere il grande colpo in casa. Si tratta di Federico Valverde, per cui si parla di rinnovo fino al 2025 e clausola da 750 milioni di euro. Ed è proprio l’exploit del centrocampista che potrebbe aiutare la Juventus ad avere qualche chance in più di convincere Pogba. I madrileni potrebbero abbassare la guardia e dare il fianco alla Vecchia Signora, pronta a cogliere l’occasione e battere la concorrenza.