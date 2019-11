Juventus, svolta Rakitic: il croato ha deciso il proprio futuro

In Spagna sono sicuri: Ivan Rakitic lascerà il Barcellona. Il club chiede 35 milioni di euro, il croato ha scelto la Juventus come prossima destinazione.

Secondo quanto rivela Sport, il club blaugrana, anche dopo le recenti parole del direttore sportivo Abidal, ha deciso di salutare il centrocampista croato. Rakitic non rappresenta più una prima scelta di Valverde e, nella prossima finestra di mercato, potrebbe dire addio al Barcellona. La Juventus a questo punto è la meta più plausibile. Il periodico iberico non ha dubbi e mette i bianconeri in pole position anche per stessa volontà del calciatore.

A finanziare l’acquisto di Rakitci per la Juventus ci sarebbero le cessioni a centrocampo. Su tutte quella dello scontento Emre Can, escluso dalla lista Champions e mai in sintonia con Sarri.