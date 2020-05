Juventus, la svolta: pronto tetto massimo per gli ingaggi

Il momento di crisi, anche economica, generato dalla pandemia di Covid-19 sta per portare dei grossi cambiamenti anche nel mondo del calcio. In modo particolare, in casa Juventus ci si starebbe preparando per entrare in una nuova era: quella dell’introduzione del tetto degli ingaggi.

Stipendio massimo, la Juventus ci pensa

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, infatti, in casa Juventus si starebbe facendo sempre più forte l’idea di limitare gli stipendi dei nuovi acquisti. Complice la difficoltà economica di tutto il Paese, anche la società bianconera potrebbe arrivare a portare il tetto massimo degli stipendi intorno ai 9 milioni di euro lordi, quindi circa tra i 4,5 e i 6 netti. Più della metà della rosa della Vecchia Signora, infatti, al momento percepisce oltre i 5 milioni netti all’anno. L’alleggerimento del monte stipendi può diventare vitale per permettere al club di ottenere stabilità anche a livello finanziario anche dopo la crisi che ha colpito il mondo.

Bilancio e mercato

Questa eventuale decisione si rifletterebbe, inevitabilmente, anche sul mercato. Sarà una sessione di trattative ben precisa e mirata, principalmente caratterizzata da scambi e di discorsi con altri top club. Un esempio in tal senso, è l’operazione che la società bianconera starebbe portando avanti col Barcellona con i nomi di Miralem Pjanic e Arthur sulla bilancia per una trattativa diversa dal solito fatta anche da inserimenti di contropartite tecniche piuttosto che di liquidità in ambe due i sensi. La Juventus, in Italia, era stata tra le prime a muoversi in tema stipendi con la decisione della rosa di rinunciare a quattro mensilità nell’immediato per alleggerire il bilancio al 30 giugno. Il futuro potrebbe prevedere altre modifiche.