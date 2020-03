Juventus, tanti auguri a Pogba: i tifosi impazziscono sui social

Un compleanno particolare per Paul Pogba: niente calcio per l’emergenza coronavirus ma lo stesso tantissimi messaggi di auguri. Da una parte alcuni tifosi del Manchester United che lo vorrebbero ancora in Red Devils nella prossima stagione, dall’altra i sostenitori della Juventus che chiedono a gran voce il suo ritorno a Torino.

A far sognare la tifoseria della Vecchia Signora è il messaggio di auguri che la società bianconera ha mandato sul proprio profilo Twitter al francese: “Tanti auguri Paul”. Con tanto di foto e colori bianconeri. Tantissimi i like e i commenti nel giro di pochi minuti con i tifosi scatenati che chiedono a gran voce l’acquisto del Polpo che sarebbe un graditissimi ritorno a casa.