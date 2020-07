Juventus, testa a testa con una big spagnola per il bomber della prossima stagione

La Juventus ha trovato pane per i suoi denti in ottica calciomercato. I bianconeri, da tempo sono alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione. Arek Milik del Napoli sembra l’indiziato numero uno ma la trattativa dovrà fare i conti con l’Atletico Madrid. Infatti, i colchoneros sarebbero molto interessati al polacco del Napoli e starebbero facendo una concorrenza spietata alla Vecchia Signora.

Juventus: testa a testa per il bomber

Nei giorni scorsi si era già parlato di qualche cifra con Milik e la Juventus che si sarebbero parlate per un ingaggio da 5 milioni di euro. La stessa cifra potrebbe essere messa sul piatto dall’Atletico Madrid che, rispetto alla Juventus, non avrebbe difficoltà ad avvicinarsi alle richieste campane per quanto riguarda il prezzo del cartellino. Ecco perché, come scrive Tuttosport, l’interesse dei colchoneros ed in particolare di Diego Pablo Simeone, potrebbe aver mosso qualcosa anche in casa bianconera. La Juventus sta cercando di convincere il bomber polacco a rimandare ogni decisine nelle prossime settimane in modo da provare l’assalto imbastendo, magari, uno scambio col Napoli.

