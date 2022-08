Juventus, torna di moda un vecchio pallino: il colpo è nell’aria

Ritorno di fiamma in casa Juventus per un vecchio obiettivo di mercato. In attesa del debutto stagionale in campionato che vedrà la Vecchia Signora di Massimiliano Allegri impegnata il 15 agosto contro il Sassuolo nella prima giornata della Serie A 2022-23, si torna a parlare di rumors di colpi in entrata e in uscita.