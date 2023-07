Juventus, tre club di Premier interessati a Federico Chiesa

Come ormai noto da diverse settimane, la Juventus ha necessità di vendere vista la mancata qualificazione in Champions League e i problemi economici del club. Tra i profili candidati a salutare Torino già quest'estate c'è Federico Chiesa , giocatore di prospettiva e con buona richiesta dal mercato nonostante il passato infortunio al crociato. Secondo quanto riportato dal Daily Mail , in particolare l'esterno italiano è entrato nel mirino di tre club di Premier League. Parliamo di Chelsea, Aston Villa e Newcastle United. I blues sono in pole al momento, gli unici in grado di rispettare le richieste economiche dei bianconeri pari a 60 milioni di euro.

La Juventus non ha fretta di vendere Federico Chiesa, chiariamoci. La Vecchia Signora penserebbe alla cessione solo in cado di offerta pari alla cifra sopra riportata. Per cui l'addio non è scontato, anzi, tutto dipende dai club interessati. D'altro canto la situazione è leggermente diversa per l'altro profilo sul mercato, Dusan Vlahovic. È il giocatore con il più alto valore economico che può riempire la casse dei bianconeri e la sua permanenza non è una priorità. La Juve ha già sondato il terreno per un eventuale sostituto, ma anche su questo fronte è ancora tutto da vedere. In ogni caso, se uno parte l'altro resta.