Juventus, tre nomi per sostituire Cristiano Ronaldo

Tanti rumors di mercato in casa bianconera

In caso di separazione, la Vecchia Signora sarà obbligata a cercare un degno sostituto di CR7 con pochissimi giorni a disposizione da qui alla fine della finestra di trattative. I nomi che circolano in queste ore sono soprattutto tre. Due vecchie conoscenze del calcio italiano e una novità, già accostata alla Serie A in passato. Parliamo di Mauro Icardi del Psg, Moise Kean dell'Everton e di Luka Jovic del Real Madrid.

Per quanto riguarda l'argentino ex Inter, che tramite la sua agente nonché compagna Wanda Nara non ha mai nascosto il piacere nel poter ritornare in Italia, il problema è l'ingaggio davvero alto pari a 10 milioni di euro. L'altra opzione è il cavallo di ritorno Kean. Rientrato all'Everton dopo la positiva parentesi parigina al Psg il suo futuro in Inghilterra non sembra assolutamente certo e con Allegri ha sempre fatto bene. Il terzo nome, come detto, è quello di Luka Jovic, in uscita da tempo dal Real Madrid che però sembra più defilato rispetto alle precedenti opzioni.