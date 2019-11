Juventus, un big del centrocampo via a gennaio

Mercato è vicino e alla Juventus vogliono fare le cose per bene per rinforzare la squadra in vista della volata finale in Champions League. L’obiettivo in entrata è Rakitic ma prima serve alleggerire il centrocampo. Secondo quanto raccolto da Tuttojuve.com, il Manchester United offrirà a gennaio una quarantina di milioni di euro per Emre Can alla Juventus. Il tedesco non è ancora sicuro di rimanere a Torino, anche perchè le presenze sono state al momento poche. Si capirà nei prossimi giorni se questi sondaggi si concretizzeranno poi in una vera trattativa di mercato.