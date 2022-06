Juventus, un big d’Europa si è promesso ai bianconeri

Filip Kostic in pole position per essere il prossimo colpo della Juventus. Dalle ultime indiscrezioni di mercato, a prescindere dagli affari legati a Pogba e Di Maria, il nome dell'esterno serbo sarebbe diventato ancora più caldo. Il giocatore si sarebbe di fatto promesso alla Vecchia Signora ed è ora in attesa della chiusura dell'affare.

I contatti tra le parti si sono fatti sempre più insistenti e nonostante il pressing del suo attuale club, l'EintrachtFrancoforte, per il rinnovo di contratto, Kostic avrebbe in mente solo la Juventus. I bianconeri non intendeno andare oltre i 15 milioni di euro per lui e a queste condizioni i tedeschi dovranno accontentarsi visto il contratto in scadenza del giocatore.