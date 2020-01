Juventus, un big potrebbe lasciare: tante le offerte dalla Premier

Potrebbe esserci una partenza eccellente in casa Juventus durante la sessione invernale di mercato. Il difensore Merih Demiral, che nelle ultime settimane ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella formazione di Maurizi Sarri, è infatti corteggiato da numerosi club di Premier League. Secondo quanto raccolto da calciomercato.it, sul turco hanno messo il mirino Tottenham, Leicester, Manchester United e Arsenal, con gli agenti del giocatore che, in queste ore, si sarebbero recati in Inghilterra per ascoltare le eventuali offerte.

JUVENTUS, ARRIVA IL COLPO DI MERCATO GRAZIE A… RAIOLA