Juventus, un campione del mondo della Francia nel mirino

Doveva essere il colpo a sorpresa delper rimpiazzarenell’estate 2017. Finora però Ousmane Dembèlè ha mostrato solo a sprazzi il suo talento , risultando ancora piuttosto acerbo. L’attaccante francese dopo aver smaltito problemi fisici potrebbe tornare disponibile nel match contro l’Atlético Madrid. Autore di quattro gol e due assist in ventidue partite della Liga, Dembélé fa ancora gola a diversi club europei.

JUVENTUS – Il suo contratto scade nel giugno 2022, e Dembèlè potrebbe fare le valigie la prossima estate se non si prolunga entro tale termine. Secondo le informazioni del Mundo Deportivo , Ousmane Dembélé interesserebbe soprattutto alla Juventus. Il club italiano si è già mostrato interessato la scorsa stagione all’ex del Rennais, convinto che la sua velocità sarebbe una risorsa preziosa per il gioco di Andrea Pirlo. La Vecchia Signora apprezzerebbe anche l’adattabilità tattica della 23enne nazionale francese.

IL PREZZO – Anche le agevolazioni fiscali per gli stranieri che sbarcano in Italia sarebbero un vantaggio importante. Il Barcellona lo pagò 135 milioni di euro nel 2017 al Borussia Dortmund, e si stima che oggi Dembélé valga 50 milioni di euro secondo Transfermarkt . Oltre alla Juventus, altri club seguono da vicino l’attaccante campione del mondo nel 2018 con la Francia in Russia insieme al suo “amico” Kylian Mbappé. Questi sarebbero il Manchester United, il Liverpool e il Paris-SG .