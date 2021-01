Juventus, un colpo di mercato che fa felici due club

La forza della Juventus di mister Pirlo è l’attacco con Cristiano Ronaldo, ma una spinta importante arriva dal centrocampo sostenuto dall’americano Weston McKennie arrivato dallo Schalke a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021 a fronte di un corrispettivo di 4,5 milioni di euro. La Juventus ha un’opzione di acquisto che avrebbe effetto alla fine della stagione se si raggiungesse la Champions League, ma lo Schalke sta attualmente avendo un colloquio frequente per spingere i campioni d’Italia a prendere subito il calciatore a titolo definitivo ricevendo ulteriori 18,5 milioni di euro in un colpo solo. Il texano corre bene, specie quando il pallone è nei piedi dei suoi compagni: l’arte dell’inserimento senza palla lo avvicina più di ogni altro bianconero ad Antonio Conte, inteso come giocatore. Quando riceve, poi, sa spesso cosa fare. E vede la porta, come faceva il tecnico avversario. La risorsa americana risulta fondamentale soprattutto quando la Juventus si trova a dover scardinare difese chiuse e piazzate, con il giro-palla che rischia di diventare tanto avvolgente quanto sterile. In quanto a possesso palla, la Juve non ha mai avuto problemi, in questa stagione: è prima in A (57,5%), anche se si considera solo quello nella metà campo avversaria. Vetta della classifica anche per la precisione dei passaggi (89%) e numero di quelli a corto raggio, mentre si scende dal podio (4° posto) sui lunghi: è il risultato di un’occupazione “militare” della trequarti avversaria, ma anche dell’assenza di “un Pirlo”, dei cambi di gioco, delle verticalizzazioni immediate (Chiesa nelle prime settimane torinesi ha sofferto per riuscire a farsi servire sulla corsa).

Chi ha scoperto McKennie è il ds Fabio Paratici, che non si è perso una partita di Bundesliga. Il dirigente bianconero è rimasto stregato da questo centrocampista con passaporto americano e capello riccio. Qualche mese dopo quel giocatore sbarcherà a Torino diventando un vero e proprio gioiello della Juve di Pirlo, che oggi ringrazia Paratici per l’intuizione.