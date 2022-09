Juventus, un portiere svincolato nel mirino

Il portiere del Manchester United David de Gea potrebbe continuare la sua carriera in Serie A. Secondo The Sun, la Juventus sarebbe interessata al trasferimento del portiere spagnolo. Il club torinese prevede di ingaggiare il giocatore nell'estate del 2023, quando il suo contratto con il Manchester United scadrà. In precedenza si è saputo che il Manchester United non voleva rinnovare il contratto con De Gea a causa dello stipendio elevato del giocatore.