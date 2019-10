Juventus, un sogno da 380 milioni: ecco il nuovo Cristiano Ronaldo che…costa di meno

La Juventus ha un piano: quella di prendere un nuovo Cristiano Ronaldo. Non è certo un segreto che la Vecchia Signora stia pensando in grande e al futuro. Le parole di Pavel Nedved nelle scorse ore hanno confermato la costante ricerca di opportunità.

L’idea del club bianconero è quella di prendere un’altra stella assoluta, ma decisamente più giovane che possa restare alla Juventus molto a lungo. Il nome su tutti è quello dell’attaccante del Psg Kylian Mbappé. A parlare della possibile operazione è Tuttosport che calcola le cifre e sottolinea come l’affare costerebbe, alla fine, anche meno di quello che ha portato CR7 a Torino.

COSTA MENO – L’attaccante campione del mondo con la Francia nel 2018, classe ’98, fresco di tris e record in Champions League costerebbe meno del portoghese. Infatti, per strapparlo al Psg servono 180 milioni di euro di cartellino, a cui andranno sommati 20 milioni netti a stagione di ingaggio (quindi approssimativamente 40 lordi) per 5 anni quindi 200, che fanno 380 milioni complessivi. A bilancio, Mbappé peserebbe 76 milioni all’anno, poco meno di CR7, che ha un impatto leggermente superiore a 84 milioni a stagione.