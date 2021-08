Juventus, una contropartita per arrivare a Pjanic

Barcellona e Juventus potrebbero intavolare uno scambio, che vede la presenza di due centrocampisti.

La Juventus in questo mese, vorrebbe chiudere due colpi in entrata a centrocampo, in modo da completare la rosa a disposizione del tecnico bianconero, Massimiliano Allegri. I nomi in cima alla lista dei desideri, sono sempre quelli di Locatelli e Pjanić .

SCAMBIO - Per Locatelli, la trattativa con il Sassuolo si sta confermando più difficile, rispetto alle previsioni iniziali. I neroverdi chiedono 40 milioni cash, mentre per ora la Juventus è arrivata ad offrirne 30, più qualche contropartita. L'alternativa a Locatelli potrebbe portare a Bakayoko, seguito anche da Napoli e Milan. Per Pjanić invece potrebbe profilarsi uno scambio. Il Barcellona ha da tempo messo gli occhi su Bentancur e l'idea di uno scambio stuzzica entrambe le società. Bentancur non viene ritenuto incedibile dalla società e da Allegri e la sua cessione, permetterebbe il ritorno del bosniaco. Non si esclude che le due società possano discutere di questa trattativa con un prestito qualora Pjanic accetti anche una decurtazione del 20% dello stipendio.