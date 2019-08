Juventus, valigie pronte per quattro: ecco dove andranno

La Juventus è pronta far partire i giocatori ritenuti di troppo. Lo aveva annunciato il tecnico Maurizio Sarri e, adesso, si sta passando ai fatti.

Troppi giocatori in rosa e diversi top player che potrebbero non trovare spazio durante la stagione. Ecco allora che la Vecchia Signora ha deciso di intensificare i discorsi per quanto riguarda le uscite. Sono sei i giocatori di troppo, ma in quattro hanno già le valigie pronte. Dalla difesa all’attacco, ecco chi partirà e la sua destinazione.