Juventus, Vlahovic può partire: scelto l’attacco del futuro

Potrebbero esserci presto delle mosse di mercato in casa Juventus. Senza Champions League, la Vecchia Signora difficilmente potrebbe permettersi di trattenere in bianconero Dusan Vlahovic. Nonostante la stagione complicata, il serbo ha molti estimatori tra le big europee e dunque potrebbe essere il sacrificato per far quadrare conti e mercato.