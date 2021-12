Juventus, Wanda Nara da Agnelli per il prestito di Icardi

L'argentino è nella lista dei partenti a Parigi

Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante del PSG Mauro Icardi, ha incontrato nelle scorse ore il presidente della Juventus Andrea Agnelli, secondo quanto riportato da Footmercato. Secondo la fonte francese, il colloquio verteva sulla possibilità di prendere in prestito a gennaio l'attaccante argentino scontento al PSG. Wanda Nara ha anche parlato con il ds Leonardo che non porrà nessun veto alla cessione di Icardi nonostante Neymar sia infortunato. Il salario del calciatore è di 12 milioni di euro lordi a stagione. Secondo L’Equipe, si tratta di circa 9,2 milioni di euro netti per l’attaccante argentino.