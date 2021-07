Juventus, weekend decisivo per Locatelli ma accordo a un passo

Al Sassuolo 5 milioni di prestito, altri 20 entro il 2023 più 7 di bonus e la percentuale su una futura cessione

Sarà un fine settimana cruciale per la chiusura positiva della trattativa tra il Sassuolo e la Juventus per Locatelli vicino al trasferimento in maglia bianconera. Il Sassuolo ha ottenuto un superbonus del 25 per cento sulla rivendita. Questa presa di posizione dà evidentemente forza a Federico Cherubini, responsabile dell’area sportiva juventina, che ha messo sul piatto una proposta innovativa, ma lontana dai 40 milioni prospettati dall’Arsenal per il campione d’Europa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’a.d. neroverde Giovanni Carnevali si aspetta un ritocco rispetto a quella base che prevede un pagamento immediato di 5 milioni, con l’aggiunta di altri 20 entro il giugno 2023 se la Juve si qualificherà per la Champions League in quella stagione. Nel contempo il club della Continassa prevede di pagare altri 7 milioni di bonus in base ai risultati di squadra e alle presenze di Locatelli. Il totale virtuale, quindi, tocca i 32 milioni di euro. Ma la chicca è rappresentata proprio dall’ulteriore opportunità per il club emiliano di quel 25 per cento legato all’eventuale rivendita.