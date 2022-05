Juventus, zero titoli e rivoluzione: i primi tre colpi sono già stati scelti

Ci saranno dei cambiamenti in casa bianconera: molto passerà dal mercato in entrata

Adesso è ufficiale: per la Juventus è stata una stagione completamente negativa. Zero titoli per la Vecchia Signora, come non capitava da anni. La formazione guidata da Massimiliano Allegri, dopo essere stata eliminata dalla Champions League, e dopo non aver mai realmente lottato per lo scudetto, ha detto addio anche all'ultima possibilità di vincere un trofeo. L'esito della finale di Coppa Italia, con la sconfitta contro l'Inter, ha sancito l'annata orribile dei bianconeri.