Kaio Jorge alla Juventus, presidente del Santos: “Ecco quando ci sarà l’ok…”

Il gioiellino brasiliano potrebbe arrivare in Serie A

Il nome più caldo di queste ultime settimane di mercato è senza dubbio quello di Kaio Jorge , attaccante del Santos, accostato con sempre maggiore insistenza a due squadre italiane, Milan e Juventus. Ed è proprio in ottica di una sua partenza, direzione Torino, che il presidente del club brasiliano Andres Rueda ha confermato l'affare: "Stiamo trattando con la Juventus per Kaio Jorge ", ha detto il numero uno del club a Estadio97.

E ancora: "Non abbiamo ancora deciso se verrà venduto a titolo definitivo subito o se andrà via a a gennaio dopo la scadenza del contratto. Non è vero che vendiamo male, non volevamo dare Kaio ma ci ritroviamo obbligati per via del contratto", ha spiegato a proposito del classe 2002.