Kalinic, futuro in Turchia: ci pensa il Besiktas

Nikola Kalinic potrebbe ripartire dalla Turchia. L’attaccante, nell’ultima stagione in prestito alla Roma dall’Atletico Madrid, sarebbe finito nel mirino del Besiktas. Fuori dai progetti di Simeone per i colchoneros, il centravanti croato, come riporta l’edizione del Turkiye, avrebbe ricevuto dei sondaggi dal club turco.

Kalinic, ci pensa il Besiktas

Il giocatore croato in prestito alla Roma difficilmente verrà riscattato dal club giallorosso e l’Atletico Madrid non sembra essere intenzionato a puntare su di lui. Ecco perché il Besiktas è entrato di prepotenza a fare dei sondaggi per il calciatore presentando un’offerta. L’idea del club turco è quella di un prestito con opzione di acquisto in base al piazzamento in classifica e alla valutazione finale del giocatore. La parola spetta ai Colchoneros che entro giovedì valuteranno il tutto. Kalinic ha un contratto in scadenza al 2021 ed è stato messo in lista trasferimenti dal club spagnolo.

