Kane infortunato, Tottenham sul mercato: Mourinho ha scelto il sostituto

L’infortunio di Harry Kane complica tremendamente i piani del Tottenham. Gli Spurs sono costretti a rimontare dopo un pessimo avvio di stagione in Premier League e vogliono riconfermarsi anche in Champions League. Per coltivare ambizioni importanti, i vicecampioni d’Europa sanno di dover investire massicciamente sul mercato. Secondo quanto riportato dal Telegraph, José Mourinho avrebbe pensato a diversi profili per rimpiazzare il bomber inglese. L’ultimo nome accostato al Tottenham è quello di Edinson Cavani, corteggiato dall’Atletico Madrid, ma ancora blindato dal Paris Saint-Germain.