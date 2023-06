Kane-Lautaro, il Real Madrid pensa al dopo Benzema

Dopo l’addio dell’attaccante Karim Benzema che ha deciso di giocare per l’Al-Ittihad, è tempo per il Real Madrid di trovare un nuovo numero 9. Nelle ultime ore si sono palesate due opzioni, la più concreta riguarderebbe l'interesse nei confronti del centravanti del Tottenham Harry Kane. L’alternativa al pupillo della squadra londinese, sarebbe il bomber nerazzurro Lautaro Martinez.

GLI SCENARI – Portare a termine le trattative con gli inglesi del Tottenham potrebbe rivelarsi difficile, soprattutto se in ballo ci sono almeno 100 milioni di euro. A rivelarsi un’ottima soluzione in caso di mancato accordo, sarebbe il calciatore argentino che con la maglia del Biscione ha totalizzato 28 reti, 11 assist e 4.027’ in questa stagione. Tuttavia è importante tenere conto delle preferenze espresse dal patron Florentino Perez e l’allenatore Carlo Ancelotti sul profilo dell’ex Norwich City.